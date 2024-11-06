سياسة
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الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يكتسحون مجلس الشيوخ ويتقدمون في "النواب"
سيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ الأمريكي، بعدما حقق انتصارات في ولايات مونتانا وأوهايو وويست فرجينيا، وذلك بعد عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض مرة أخرى.
الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يكتسحون مجلس الشيوخ ويتقدمون في "النواب"
بورصة نيويورك تبث نتائج الانتخابات الأمريكية بعد فوز ترمب من شاشة قناة CNBC الأمريكية / صورة: Reuters
6 نوفمبر 2024

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن الجمهوريين يتجهون لتحقيق أغلبية بواقع 52 مقعداً على الأقل مقابل 48 في مجلس الشيوخ الأمريكي.

كما حصل الجمهوريون على ثلاثة مقاعد إضافية إلى أغلبيتهم في مجلس النواب التي تبلغ 220 مقابل 212، ولكن نظراً لعدم حسم 51 من أصل 435 سباقاً بعد، فلن يُعرف الآن من ستكون له السيطرة النهائية على المجلس، وفق رويترز.

وبعد اكتساح الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيكونون قادرين على مساعدة ترمب في تعيين القضاة المحافظين وغيرهم من الموظفين الحكوميين.

وفي حالة هيمنوا على مجلس النواب سيتمكنون من فرض الأجندات ومساعدة ترمب على خفض الضرائب وتقييد الهجرة، على الأقل لمدة عامين حتى انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.

وفاز ترمب (78 عاماً)، اليوم الأربعاء، في الانتخابات الرئاسية بعدد 279 من أصوات المجمع مقابل 223 صوتاً للديمقراطية كامالا هاريس، في عودة سياسية إلى البيت الأبيض الذي غادره قبل أربع سنوات.

كما تقدم ترمب على هاريس بنحو خمسة ملايين صوت بقياس التصويت الشعبي، رغم أن الأصوات في عدد من الولايات لم تُفرز حتى الآن، حسب شركة إديسون للأبحاث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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