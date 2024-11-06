وكان في استقبال أردوغان في مطار فيرينك ليزت الدولي، وزير الدولة المجري جيرجيلي جولياس، والسفير التركي في بودابست غولشن كارانيس ​​إكشي أوغلو.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى المجر، عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي.

وتشكلت المجموعة السياسية الأوروبية عام 2022 بالتزامن مع شن روسيا حرباً ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وتهدف إلى التنسيق السياسي بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.