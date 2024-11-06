سياسة
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الرئيس التركي يصل إلى المجر للمشاركة في قمة أوروبية
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية.
الرئيس التركي يصل إلى المجر للمشاركة في قمة أوروبية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته. / صورة: AA
6 نوفمبر 2024

وكان في استقبال أردوغان في مطار فيرينك ليزت الدولي، وزير الدولة المجري جيرجيلي جولياس، والسفير التركي في بودابست غولشن كارانيس ​​إكشي أوغلو.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى المجر، عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي.

وتشكلت المجموعة السياسية الأوروبية عام 2022 بالتزامن مع شن روسيا حرباً ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وتهدف إلى التنسيق السياسي بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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