سياسة
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بينها غارة بمحيط مطار بيروت.. جيش الاحتلال يشنّ غارات عنيفة على لبنان
أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استهداف غارتين إسرائيليتين مناطق في جنوب بيروت، فجر اليوم الخميس، بعد نحو ساعة من تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان أربعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء مبان محددة.
بينها غارة بمحيط مطار بيروت.. جيش الاحتلال يشنّ غارات عنيفة على لبنان
جيش الاحتلال يشنّ غارات عنيفة على بيروت. / صورة: AFP
7 نوفمبر 2024

وأظهرت اللقطات أعمدة دخان فوق جنوب بيروت، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة اللبنانية بسماع دويّ انفجارات قوية.

وأتت هذه الغارات بعيد توجيه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً إلى سكان أربعة أحياء في جنوب بيروت بإخلاء مبان فيها، أحد هذه الأحياء يقع قرب مطار بيروت الدولي.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن تسع غارات للاحتلال ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و50 قتيلاً و13 ألفاً و658 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد وكالة الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأربعاء.

ويومياً يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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