وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح، اليوم الخميس، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة الشعبية في المخيم فيصل سلامة في تصريحات إن 4 مواطنين أُصيبوا بقصف إسرائيلي استهدف حي الخدمات، بينهم سيدة وشاب من ذوي الإعاقة، مضيفاً أن قوات الاحتلال تمنع دخول الطواقم الطبية للمخيم.

بينما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "طواقمنا تتعامل مع إصابة سيدة (57 عاماً) جراء إصابتها بشظايا قصف إسرائيلي بمخيم طولكرم، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج"، من دون تحديد درجة إصابتها.

كما أصيب شاب، فجر اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا شمال شرقي القدس، إذ تركه جيش الاحتلال ينزف لعدة ساعات، ومنع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه، بينما لم تعرف طبيعة إصابته بعد.

ووفق الوكالة أطلق جنود الاحتلال النار تجاه مجموعة من الشبان في المنطقة ذاتها، قبل أن يجري اعتقالهم.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين"، وذكر تليفزيون فلسطين أن "الشهيد هو عبد الله السعدي (50 عاماً) وارتقى برصاص الاحتلال في حرش السعادة في جنين".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني ذكر أن طواقمه نقلت إلى المستشفى إصابة خطيرة جداً بثلاث رصاصات في الفخذ، جرى استلامها من قوات الاحتلال في حرش السعادة.

عقب ذلك، انسحب جيش الاحتلال، اليوم الخميس، من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استغرقت نحو 24 ساعة، وسط اشتباكات مسلحة وتدمير للبنية التحتية والشوارع.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدات ومخيمات في محافظة بيت لحم، منها: حوسان وزعترة والشواورة والخضر وبيت ساحور، ومخيمي عايدة والعزة شمالاً، وداهمت منازل وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مواطنين، خلال اقتحامها بلدة عزون شرقي قلقيلية، واقتحمت آليات أخرى قرية النبي الياس، وفق ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، وهو الاقتحام الثاني خلال 24 ساعة، وسط اندلاع اشتباكات، وتحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.

وذكرت "وفا" أن 11 آلية عسكرية اقتحمت قرى وبلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة في طولكرم، وجابت الشوارع الرئيسية فيها.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 779 فلسطينياً، منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وأسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة بدعم أمريكي، عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.