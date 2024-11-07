وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران المعادي الإسرائيلي شن غارة على بلدة الحرفوش (بعلبك- شرق)، ما أدى إلى استشهاد مواطنة"، وفي عدوان آخر، أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدتي عاريا والجمهور في قضاء عالية شرق بيروت.

ولاحقاً ذكرت الوكالة اللبنانية أن "مسيّرة معادية إسرائيلية استهدفت سيّارة على طريق عاريا باتجاه (بلدة) الجمهور"، وقالت شرطة المرور عبر منصة إكس، إن الحركة توقفت على الطريق الدولية في بلدة ‎عاريا باتجاه الجمهور "بسبب حادث أمني قاهر".

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن هوية مَن كانوا داخل السيارة ولا مصيرهم، إذ يشنّ الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه الغارات بوتيرة يومية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت الوكالة اللبنانية إن 4 لبنانيين قُتلوا وأصيب 3 آخرين بغارة إسرائيلية على منزل ببلدة البازورية بقضاء صور جنوبيّ البلاد.

وذكرت أن "الاعتداءات الإسرائيلية استمرت على قرى قضاءي صور وبنت جبيل (جنوب) طوال ليل الأربعاء حتى صباح الخميس"، وأضافت أن "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) أغار على منزل في بلدة البازورية، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء و3 جرحى".

وشنّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس غارات على ضاحية بيروت الجنوبية إحداها قرب المدرج الشمالي لمطار رفيق الحريري بمنطقة الأوزاعي، فيما قصفت بقنابل عنقودية محافظة البقاع شرقي لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية فجراً على الضاحية الجنوبية لبيروت وواحدة قرب مطار رفيق الحريري الدولي على بعد 100 متر في منطقة الأوزاعي جنوبي العاصمة اللبنانية.

من جهتها قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن إسرائيل "شنّت سلسلة غارات عنيفة ليلاً، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ استهدف منطقة الأوزاعي بثلاث غارات وحارة حريك قرب مبنى المنار وحارة بعجور، وتحويطة الغدير - محطة الهلال".

ولفتت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي "أغار فجراً، على بلدة يحمر الشقيف في البقاع شرقي لبنان، مستهدفاً أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة، وناحيتها الشرقية".

كما تعرضت "أطراف البلدة ومحيطها لقصف إسرائيلي بالقذائف العنقودية المحرمة دولياً، التي تساقطت على كروم الزيتون والحقول الزراعية" وفق المصدر ذاته.

في المقابل أعلن حزب الله في بيان أن عناصره "استهدفوا تحركاً لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس (جنوبي لبنان) للمرّة السادسة، بصلية صاروخية".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و50 قتيلاً و13 ألفاً و658 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأربعاء.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.