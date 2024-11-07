وقال جيش الاحتلال إن "الرقيب أرييل سوسنوف ساسونوف (20 عاماً) وهو جندي في كتيبة الهندسة 605، تشكيل باراك (188)، قتل في القتال بالشمال"، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "قتل في معارك جنوب لبنان"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في البيان نفسه أن "جندياً في كتيبة نحشون (90)، أصيب بجروح خطيرة أمس الأربعاء، خلال المعارك في شمال قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وطبقاً لمعطيات جيش الاحتلال فقد قتل 781 جندياً منذ بداية الحرب بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة، فضلاً عن إصابة 5282 جندياً بينهم 2402 بالمعارك البرية في القطاع.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويومياً يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.