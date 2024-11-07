وقفز سهم تسلا التي يدعم رئيسها التنفيذي إيلون ماسك ترمب منذ بداية حملته الانتخابية وكان الأخير وعده بتعيينه رئيساً للجنة الكفاءة الحكومية، بنسبة 15%. أمّا مجموعة "ترمب للإعلام وتكنولوجيا" فسجّلت قفزة أكبر، إذ ارتفعت أسهمها بنحو 30%.

ويملك ترمب حصة أغلبية الشركة الأخيرة، التي بعد أن وصل سهمها إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في أواخر سبتمبر/أيلول، زادت قيمته بنحو ثلاثة أضعاف تقريباً، وقُدّرت آخر قيمة لحصة ترمب بنحو خمسة مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر داو جونز أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة 6.2% على خلفية الرهانات على أن الشركات التي تركز على الولايات المتحدة ستستفيد من انخفاض الضرائب والرسوم الجمركية التي يكون فيها الأفضلية للإنتاج المحلي.

في السياق، هبطت أسعار النفط أكثر من 1% مع تماسك الدولار بفعل رهانات السوق على فوز ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فضلًا عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

بينما ارتفع الدولار في طريقه لتسجيل أكبر زيادة يومية منذ مارس/آذار 2020 الأربعاء مقابل عملات رئيسة، في حين قفزت عملة بيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع انطلاق ما يسمى "تداولات ترمب"، مع تزايد رهانات المتعاملين على فوز ترمب في الانتخابات.