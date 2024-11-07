سياسة
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باريس سان جيرمان قد يتعرّض لعقوبات لرفع جماهيره لافتة "فلسطين حرة"
انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اليوم الخميس، رفع جماهير فريق باريس سان جيرمان لافتة عملاقة كُتب عليها "فلسطين حرة" في مباراة الأربعاء، قائلاً، إنها "غير مقبولة".
باريس سان جيرمان قد يتعرّض لعقوبات لرفع جماهيره لافتة "فلسطين حرة"
مشجعو باريس سان جيرمان رفعوا لوحة ضخمة كُتب فيها "الحرية لفلسطين" (مواقع التواصل الاجتماعي) / Others
7 نوفمبر 2024

ورداً على سؤال عما إذا كان سيسعى لفرض عقوبات على باريس سان جيرمان، أجاب ريتايو في تصريح إذاعي: "أنا لا أستبعد أي شيء. سأطالب باريس سان جيرمان بتوضيحات".

وأقيمت المباراة بملعب "حديقة الأمراء"، معقل العملاق الباريسي، مساء الأربعاء وشهدت مدرجاته دعماً للقضية الفلسطينية، إذ رفعت الجماهير لوحة ضخمة كُتب عليها "الحرية لفلسطين"، في إشارة إلى الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 13 شهراً.

وضمت اللوحة التي رفعها المشجعون رسماً للمسجد الأقصى وأحد المقاومين الفلسطينيين وخريطة فلسطين، إضافة إلى علم لبنان.

وواصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سلسلة نتائجه السلبية في دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين لهدف في الجولة الرابعة للمسابقة مساء الأربعاء، وانتهت المباراة بفوز الضيف أتلتيكو مدريد 2-1 بهدف أنخيل كوريا الذي سجله في الثواني الأخيرة للمباراة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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