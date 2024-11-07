ووفقاً لمصادر دبلوماسية تركية، سيبحث خلال الزيارة جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مراجعة التحضيرات الجارية للاجتماع السادس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين المقرر عقده في أنقرة مطلع العام المقبل.

كما سيجري تحديد مواعيد اجتماعات خطة العمل المشتركة لأجندة الحوار السياسي والأجندة الإيجابية بين الطرفين.

العلاقات التركية-اليونانية

وتستمر الاتصالات بين البلدين ضمن عدة آليات لتعزيز التعاون بينهما ومعالجة القضايا العالقة من خلال الحوار.

ومن بين هذه الآليات: مجلس التعاون رفيع المستوى، والحوار السياسي، وخطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية، وتدابير بناء الثقة.

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان تسارعاً إيجابياً خلال العامين الماضيين.

وعُقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الرفيع بين البلدين في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 بالعاصمة اليونانية أثينا برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجرى توقيع 15 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم وبيان نيات وتصريحاً مشتركاً في عدة مجالات.

بعد ذلك التاريخ بفترة قصيرة، أجرى رئيس الوزراء اليوناني زيارة عمل إلى أنقرة في 13 مايو/أيار الماضي تلبيةً لدعوة الرئيس أردوغان.

رقم قياسي في التجارة

وحقق حجم التجارة بين تركيا واليونان رقماً قياسياً في 2023، ببلوغه 5.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

ويواصل الجانبان جهودهما لرفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار.