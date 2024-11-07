سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان يزور اليونان لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إجراء زيارة عمل إلى اليونان اليوم الجمعة، استجابة لدعوة نظيره يورغوس يرابتريتيس، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
فيدان يزور اليونان لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
وزير الخارجية التركي يزور اليونان في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري-أرشيف / Others
7 نوفمبر 2024

ووفقاً لمصادر دبلوماسية تركية، سيبحث خلال الزيارة جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مراجعة التحضيرات الجارية للاجتماع السادس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين المقرر عقده في أنقرة مطلع العام المقبل.

كما سيجري تحديد مواعيد اجتماعات خطة العمل المشتركة لأجندة الحوار السياسي والأجندة الإيجابية بين الطرفين.

العلاقات التركية-اليونانية

وتستمر الاتصالات بين البلدين ضمن عدة آليات لتعزيز التعاون بينهما ومعالجة القضايا العالقة من خلال الحوار.

ومن بين هذه الآليات: مجلس التعاون رفيع المستوى، والحوار السياسي، وخطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية، وتدابير بناء الثقة.

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان تسارعاً إيجابياً خلال العامين الماضيين.

وعُقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الرفيع بين البلدين في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 بالعاصمة اليونانية أثينا برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجرى توقيع 15 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم وبيان نيات وتصريحاً مشتركاً في عدة مجالات.

بعد ذلك التاريخ بفترة قصيرة، أجرى رئيس الوزراء اليوناني زيارة عمل إلى أنقرة في 13 مايو/أيار الماضي تلبيةً لدعوة الرئيس أردوغان.

رقم قياسي في التجارة

وحقق حجم التجارة بين تركيا واليونان رقماً قياسياً في 2023، ببلوغه 5.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

ويواصل الجانبان جهودهما لرفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us