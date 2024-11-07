وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إنها وقعت صفقة، أمس الأربعاء، مع شركة "بوينغ" لشراء "25 طائرة من الجيل القادم من مقاتلات F-15".

وأضافت الوزارة أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 5.2 مليار دولار "جزء من حزمة أوسع من المساعدات وافقت عليها الإدارة الأمريكية والكونغرس في وقت سابق من هذا العام وتضمنت خياراً لشراء 25 طائرة إضافية".

وذكر البيان أن "الطائرات الجديدة من طراز "F-15" ستُجهّز بأحدث أنظمة الأسلحة، بما في ذلك دمج أنظمة إسرائيلية متقدمة، إلى جانب تحسينات تتيح مدى طيران أطول وقدرة حمولة أكبر وأداء محسن في أوضاع تشغيلية مختلفة".

وأشار إلى أن "هذه المزايا ستساعد القوات الجوية الإسرائيلية على الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "تسليم طائرات F-15 سيبدأ في عام 2031 مع توفير 4 إلى 6 طائرات سنوياً".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إبرام اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن حصول تل أبيب على حزمة مساعدات أمريكية للحرب بقيمة 8.7 مليار دولار.

ورغم أن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون في ضرورة تقييد المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، تستمر واشنطن في تقديم حزمات المساعدات العسكرية لها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.