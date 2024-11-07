النسخة تعقد بعنوان "بناء الجسور نحو المستقبل والسلام والتكنولوجيا والاستدامة" على مدار يومين، وتضم عدة جلسات بمشاركة عربية ودولية.

وتشمل البحث عن حل مشكلات العالم، بينما طغت التطورات الإقليمية والدولية على مجريات القمة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وخلال جلسة الافتتاح، قال جنغيز أوزغنجيل رئيس "منصة التعاون الدولي"، الجهة المنظمة للقمة الحالية، إن عنوان القمة هذا العام "ليس مجرد تلاعب بالكلمات، بل ينير طريقنا في بحثنا عن حلول للمشكلات العالمية".

وأضاف: "إن كل جانب من التحديات التي نواجهها على محور السلام والتكنولوجيا والاستدامة يذكرنا بضرورة بناء جسور جديدة من شأنها حماية المجتمعات والاقتصادات والشعوب وعالمنا، فربما لم يمر عالمنا قط بمثل هذا التحول السريع في تاريخه".

وشدّد على أن "هناك تقنيات جديدة تعمل على تحويل الإمكانات البشرية وتحسين وإعادة تعريف الناس، لهذا السبب نعمل معاً ليس فقط لتقديم حلول لمشكلات مقدمي الرعاية، ولكن أيضاً لاستكشاف هذه الإمكانات معاً".

وتبحث فاعليات "قمة البوسفور" قضايا عالمية متنوعة بمشاركة دولية واسعة وتجري بتنظيم من منصة التعاون الدولي (UiP-ICP).