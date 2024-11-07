وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، إن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جرت في "أجواء سلمية وهادئة"، موضحاً أنه هاتف ترمب، أمس الأربعاء، وهنأه بالفوز في الانتخابات.

وأشار إلى أنه طمأن ترمب، مؤكداً له أن إدارته ستعمل مع فريقه "نحو تسليم سلمي ومنظم للسلطة"، وتابع: "سأنفِّذ قَسَمي وأتصرف وفق الدستور، وفي العشرين من يناير /كانون الثاني سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة".

وحث بايدن الأمريكيين على تهدئة الأجواء بقوله: "لا يمكنكم أن تحبوا بلدكم فقط حينما تفوزون. لا يمكنكم أن تحبوا جيرانكم فقط إذا كنتم على وفاق. ومن الأمور التي نأمل أن نتمكن من فعلها، بغضّ النظر عمَّن منحتم صوتكم له، هو أن لا ينظر بعضنا إلى بعض على أننا خصوم، بل بوصفنا رفاقاً أمريكيين. هدِّئوا الأجواء".

وأكد بايدن نزاهة الانتخابات قائلاً: "آمل أيضاً أن نكفَّ عن التساؤل بشأن نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي. إنه يتسم بالصدق والعدل والشفافية".

وحسب نتائج أوردتها وسائل إعلام أمريكية، حسم ترمب سباق الرئاسة بعد تجاوزه بشكل ملحوظ العدد المطلوب من الأصوات في المجمع الانتخابي والبالغ 270 صوتاً، متغلباً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ومن المقرر أن يؤدي ترمب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، ليبدأ رسمياً مهامه الرئاسية.