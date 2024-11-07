سياسة
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بوتين يهنئ ترمب بفوزه في الانتخابات والأخير يُبدي استعداده للتواصل معه
أبدى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي المنتخب دونالد ترمب في تصريحات منفصلة الخميس استعدادهما للتواصل معاً بعد الفوز الكاسح الذي حققه الملياردير الجمهوري في انتخابات البيت الأبيض.
بوتين يهنئ ترمب بفوزه في الانتخابات والأخير يُبدي استعداده للتواصل معه
الرئيسان ترمب وبوتين خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان عام 2019 / صورة: AP
7 نوفمبر 2024

وهنّأ الرئيس بوتين، في كلمة خلال اجتماع "نادي فالداي الدولي" بمدينة سوتشي الروسية، ترمب بفوزه في الانتخابات، وقال إنه تأثر بسلوكه في أثناء محاولة اغتياله في يوليو/تموز الماضي، وإظهاره شجاعة كبيرة.

وأشار بوتين إلى أن ترمب أعرب عن رغبته في إعادة العلاقات الأمريكية-الروسية، والمساهمة في إنهاء الأزمة الأوكرانية، مضيفاً أن ذلك "يثير الاهتمام"، وأضاف: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئه على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. إذا كان أي شخص يريد مواصلة الحوار، فنحن لسنا ضد ذلك".

وفي رده على سؤال هل أنت مستعد للتحدث مع ترمب؟ قال بوتين: "نعم أنا مستعد".

"أعتقد أننا سنتحدث"

بدوره، ذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أنه لم يتحدث مع بوتين منذ فوزه في الانتخابات هذا الأسبوع لكنه يعتقد أن ذلك سيحدث.

وأضاف ترمب في مقابلة معه نشرتها شبكة إن.بي.سي الخميس: "أعتقد أننا سنتحدث"، لافتاً إلى أنه ربما تحدث إلى 70 من زعماء العالم منذ صباح الأربعاء.

وبعد تجاوزه 270 صوتاً اللازمة للفوز، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ترمب أصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة بفوزه بواقع 277 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ومن المقرر أن يؤدي ترمب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، ليبدأ رسمياً مهامه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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