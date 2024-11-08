ووجّه زيلينسكي خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بوادبست نقداً لاذعاً لمن يضغطون عليه للرضوخ لبعض شروط بوتين القاسية، وقال: "لا يمكننا أن نكتفي بالقول +(وقف لإطلاق النار الآن) ثم نرى. هذا أمر غير قابل للتطبيق، وأسوأ ما في هذا الأمر هو أنه غير مسؤول. نحن بحاجة إلى خطة واضحة".

وأضاف: "دار كثير من الكلام حول الحاجة إلى التنازل لبوتين والتراجع وإجراء بعض المساومات. لكن ذلك غير مقبول بالنسبة إلى أوكرانيا وغير مقبول بالنسبة إلى أوروبا".

وجاء موقف زيلينسكي بعدما كرر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القريب من الكرملين الذي تتولى بلاده راهناً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دعوته الى "وقف لإطلاق النار" بين موسكو وكييف.

واعتبر أوربان أن إرساء هدنة يمكن "أن يؤمن وقتاً ومجالاً لطرفي النزاع للتواصل والبدء بالتفاوض حول السلام"، مضيفاً: "هذا ما أوصي به: قفوا الآن عن قتل الواحد الآخر".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في شؤونها.