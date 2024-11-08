وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن توتراً تصاعد بين مشجعي "مكابي تل أبيب" ومؤدين لفلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال تمزيق العلم الفلسطيني من على إحدى المباني واستفزوا سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين. وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل وأشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرّضهم لحوادث عنف في أمستردام".

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه جرت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد غدعون ساعر بشأن الحادثة.

وقال مكتب رئاسة الوزراء، في بيان صباح اليوم الجمعة، إن نتنياهو أمر بإرسال طائرتين إلى هولندا لإجلاء مشجعين إسرائيليين.

وأضاف البيان أن نتنياهو طالب حكومة هولندا بالتحرك سريعاً لضمان سلامة الإسرائيليين على أراضيها.

وطلب ساعر من نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، في مكالمة هاتفية صباح اليوم، مساعدة المشجعين الإسرائيليين على الوصول بأمان إلى المطار.

كما دعا مجلس الأمن القومي، الإسرائيليين في أمستردام إلى تجنّب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه يستعد لنشر مهمة إنقاذ على الفور بالتنسيق مع الحكومة الهولندية.

وأضاف الاحتلال في بيان: "ستُنشر المهمة باستخدام طائرات شحن وستشمل فرقاً طبية وأخرى للإنقاذ".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن السلطات الهولندية اعتقلت 57 شخصاً مرتبطين بهذه الأحداث.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتعرّض مشجعين إسرائيليين إثر المباراة لهجمات من مؤيدين للقضية الفلسطينية، وذلك بعد تمزيق عدد من المشجعين الإسرائيليين العلم الفلسطيني.

من جانبها، قالت شرطة أمستردام إنها نشرت قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات إلى حدوث توترات في مناطق عدة.