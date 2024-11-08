وأشار الجيش إلى أن هذه الطائرات التي تتمركز عادة في المملكة المتحدة، وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة العسكرية للشرق الأوسط والدول المحيطة "سنتكوم".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط في خطوة قالت إنها تأتي "دفاعاً عن إسرائيل" ولتحذير إيران.

وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل B-52 وأنواعاً أخرى من الطائرات العسكرية.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت لاحقاً، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصول "قاذفات استراتيجية من طراز بي-52 ستراتوفورتريس من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أهدافاً عسكرية في إيران رداً على هجوم صاروخي إيراني استهدف إسرائيل في الأول من الشهر نفسه، لتعود إيران وتهدد بالرد في "الوقت المناسب".