ودوّت صفارات الإنذار، فجر الجمعة، في منطقة البحر الميت وشمال إيلات، وقال جيش الاحتلال في بيان: "بخصوص الإنذارات في منطقة البحر الميت وشمال إيلات، فالحديث عن اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن قوات الدفاع الجوي اعترضت باستخدام منظومة حيتس، صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل، بينما لم تعقب جماعة الحوثي اليمنية على ذلك حتى الساعة.

في المقابل، قالت مصادر يمنية إن الدفاعات الجوية لجماعة "الحوثي" أسقطت في وقت مبكر من اليوم الجمعة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ما قيل إنها لحظة إسقاط الطائرة وحطامها المشتعل بعد سقوطها على الأرض.

وقال الجيش الأمريكي إنه يحقق في الحادث، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وذلك إثر تداول مقاطع الفيديو التي تظهر ما بدا أنه اشتعال طائرة مسيّرة وسقوطها في محافظة الجوف اليمنية.

وفي إطار الحرب، يواصل الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب، بدأت أولاً على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.