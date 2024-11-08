وقالت هيئة البث العبرية: "وفق تقييم الوضع، تقرر حظر الرحلات الجوية إلى هولندا لجميع ضباط الجيش الإسرائيلي حتى إشعار آخر".

جاء القرار بعد توترات فجَّرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم ضد العرب، وفوضى وتخريب في أمستردام عقب مباراة لفريقهم مع نادي أياكس أمستردام ضمن الدوري الأوروبي، منتصف ليل الجمعة.

وتخلل أعمال الشغب اعتداء على العَلم الفلسطيني وتمزيقه وهتافات ضد الفلسطينيين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، بأن توتراً تصاعَد بين مشجعي مكابي تل أبيب ومتضامنين مع فلسطين بعد أن أنزل مشجعو الفريق الإسرائيلي العَلم الفلسطيني من على أحد المباني وتمزيقه واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ترديد عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين شعارات معادية للعرب وفلسطين.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية في المدرجات، برفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.

وعدَّ ناشطون هذا السلوك رداً على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.

من جانبها، ادَّعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين في أمستردام بعد انتهاء المباراة".

وأظهرت مشاهد أخرى مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ترديد عبارة: "لا توجد مدرسة في غزة لأنه لم يعد هناك أطفال"، في هتافات جماهير النادي الإسرائيلي.

وانتهت المباراة بتقدم نادي أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 5-0 على "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز بإرسال طائرتين لإعادة المشجعين الإسرائيليين، وذكرت الهيئة أن السلطات الهولندية اعتقلت 57 شخصاً مرتبطين بهذه الأحداث.

في السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لإرسال بعثة للتنسيق مع الحكومة الهولندية لإخراج المشجعين الإسرائيليين من أمستردام.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "سيجري إخراج البعثة الإسرائيلية على متن طائرات شحن، وستضم طواقم طبية وإنقاذ"، ولاحقاً قال أدرعي، عبر منصة إكس: "بناءً على تعليمات المستوى السياسي تقرر عدم إرسال بعثة من جيش الدفاع إلى أمستردام".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وخلال عام من الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع، رفع عالم الرياضة صوته ضد الظلم الممارَس على الفلسطينيين، إذ أعربت أندية ورياضيون مشهورون عالمياً وروابط مشجعين عن استيائهم ورفضهم لممارسات إسرائيل.