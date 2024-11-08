سياسة
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أردوغان: ننتظر من ترمب تجنب أخطاء الإدارة السابقة وأتمنى منه إنهاء الحروب
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تبتعد الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد دونالد ترمب عن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها إدارة جو بايدن.
أردوغان: ننتظر من ترمب تجنب أخطاء الإدارة السابقة وأتمنى منه إنهاء الحروب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة بأنقرة / صورة: AA
8 نوفمبر 2024

جاء ذلك في كلمةٍ، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في "القمة الدولية للمرأة والعدالة" بنسختها السادسة في إسطنبول.

وقال أردوغان: "ننتظر من صديقي العزيز ترمب في فترته الرئاسية الثانية الابتعاد عن الأخطاء السياسية للإدارة السابقة"، وتابع: "أعتقد أن السيد الرئيس (دونالد ترمب) سيسهم في إنهاء الحروب، وأتمنى ذلك بصدق".

كان المرشح الجمهوري دونالد ترمب قد أعلن، صباح الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تقدمه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في عدد الأصوات.

وفي سياق مشاركته في "القمة الدولية للمرأة والعدالة" تحدث الرئيس التركي عن دور النساء في تركيا وفي فلسطين، وقال: "نساء غزة فخر لأمتنا فهنَّ يضحِّين بحياتهن، وكما كانت النساء في تركيا يلعبن دوراً مهماً في دعم الجيش في حروب الاستقلال، فإن نساء غزة يفعلن بالأمر نفسه ويضحِّين من أجل فلسطين".

وأضاف: "لا نؤمن بالتكنولوجيا التي لا تخدم المرأة ولا يمكننا تجاهل التعب والجهد الذي تبذله المرأة لخدمة أسرتها ووطنها".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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