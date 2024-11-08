سياسة
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فيدان: على المجتمع الدولي الاستمرار في زيادة الضغوط الجدية على إسرائيل
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يستمر بزيادة الضغوط الجدية على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غزة وتحقيق الهدوء في الشرق الأوسط في أقرب وقت.
فيدان: على المجتمع الدولي الاستمرار في زيادة الضغوط الجدية على إسرائيل
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس في أثينا / صورة: AA
8 نوفمبر 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، في أثينا، وأعرب في بداية كلمته عن سروره بزيارته العاصمة اليونانية وشكره لنظيره اليوناني جيرابيتريتيس على كرم الضيافة.

وحول موقف أنقرة من الحرب في قطاع غزة، قال فيدان: "نحن كتركيا لا نريد أن نرى حرباً ودموعاً ومأساة في منطقتنا"، وأضاف: "نريد أن يتحقق الهدوء في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع رؤية حل الدولتين للقضية الفلسطينية".

وأردف: "لهذا ينبغي للمجتمع الدولي أن يستمر بزيادة الضغوط الجدية على إسرائيل"، وتابع: "وإلا فإن تعصب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو سيؤدي إلى استمرار نزيف المنطقة للأسف".

وحول العلاقات بين تركيا واليونان، قال فيدان إن "العلاقات تتقدم في اتجاه إيجابي، وتعاوننا متعدد الأبعاد يزداد قوة، ونتخذ خطوات مهمة معاً في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والنقل والسياحة والثقافة". وذكر أنه ناقش مع نظيره العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان بشكل شامل في اجتماع اليوم.

وأشار إلى رغبة تركيا في تعزيز الحوار مع اليونان، وقدرة البلدين على حل الخلافات في الرأي مع احترام الحقوق المتبادلة، كما أوضح أن حجم التجارة المستهدف بين البلدين هو 10 مليارات دولار، مؤكداً أن الجهود المشتركة مستمرة لتحقيق هذا الهدف.

وقال وزير الخارجية التركي: "نتوقع أن يتجاوز حجم تجارتنا، الذي بلغ 5.8 مليار دولار عام 2023، 6 مليارات دولار بنهاية العام الحالي". ولفت إلى أنه خلال الاجتماع، جرت مناقشة القضايا المتعلقة ببحر إيجه وشرقي البحر الأبيض المتوسط بشكل شامل مع نظيره اليوناني، على أساس القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأضاف فيدان: "نحن في تركيا، نواصل الدفاع عن التقاسم العادل (للثروات) في شرقي البحر الأبيض المتوسط"، مذكّراً بتوقيع البلدين "إعلان أثينا" بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار في 7 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

كما أفاد وزير الخارجية التركي بأنهما ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية لا سيما الشرق الأوسط وأوكرانيا والبلقان.

وبشأن القضية الأوكرانية، أشار فيدان إلى أنه ينبغي إيجاد حل عادل في أوكرانيا في إطار السلامة الإقليمية لهذا البلد.

ويُجري فيدان زيارة عمل لليونان، اليوم الجمعة، استجابةً لدعوة نظيره جيورجوس جيرابيتريتيس، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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