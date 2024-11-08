وأجرى وزير الخارجية التركي زيارة رسمية للعاصمة اليونانية أثينا التقى فيها مسؤولين من الجانب اليوناني.

وقال الوزير في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "أجرينا مشاورات في إطار الثقة المتبادلة حول بعض القضايا التي يوجد خلاف في الرأي بين بلدينا" حولها.

وأضاف فيدان: "تماشياً مع هدفنا المتمثل في تحويل بحر إيجه إلى بحر سلام، نتفق على جعل المناخ الإيجابي بين بلدينا دائماً".

وتابع: "هناك عديد من القضايا المتشابكة في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ويمكن لذلك أن يخلق توتراً، لكننا سنواصل معالجة هذه القضية على أساس القانون الدولي والاحترام المتبادَل ومبادئ حسن الجوار. وحقيقةً إننا لدينا إرادة متبادلة في هذا الاتجاه تعد إنجازاً قيماً في حد ذاته".

وحول الأقليات التركية في اليونان، أوضح فيدان: "نعلِّق أهمية كبيرة على إرساء حقوق وحريات الأقليات وذوي الأصول التركية الذين يعيشون في اليونان وحماية تراثنا الثقافي. واجتمعنا مع أعضاء المجلس الاستشاري للأقليات التركية في تراقيا الغربية".

وأشار الوزير التركي إلى أنه نقل إلى المسؤولين اليونانيين وجهات نظر تركيا المتعلقة بحل مسألة قبرص.

كما شكر فيدان نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس على "استضافته الكريمة وترحيبه الحار".