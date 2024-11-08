وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها "5 غارات عنيفة جداً" على منطقة برج البراجنة، و4 على منطقة حارة حريك.

وأضافت الوكالة أن غارة استهدفت مبنى في منطقة الحدث قرب الجامعة اللبنانية، وغارة بمحيط الجامعة، فيما استهدفت الغارة الأخيرة حي الأمريكان في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاءت الغارات بعد أقل من ساعة من إنذار وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان مبانٍ في حارة حريك وبرج البراجنة بإخلاء منازلهم فوراً بدعوى أنها "تقع بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سيقصفها".

وفي جنوب البلاد، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، "ارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة صور إلى 6 قتلى و38 جريحاً".

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي قوله، إن "عدد شهداء الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية على دفعتين على صور، اليوم (الجمعة) ارتفع إلى 6 شهداء و38 جريحاً".

وأضاف المصدر أن "عمليات رفع أنقاض المباني التي دمرتها الغارات لا تزال مستمرة وحصيلة الضحايا غير نهائية".

وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت 3 مبانٍ (لم توضح طبيعتها) في شارع صفي الدين ومنطقة نزلة جنبلاط، وألحقت أضراراً جسيمة بالمباني والشقق السكنية المجاورة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي والصليب الأحمر تعمل على نقل الجرحى إلى المستشفيات وإخماد الحرائق الناتجة عن الهجمات.

كما "أغارت طائرات إسرائيلية مساء الجمعة، على حي الصوان في بلدة كفررمان في محافظة النبطية جنوب لبنان" وفق المصدر ذاته.

وقالت الوكالة أيضاً إن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن سلسلة غارات معادية استهدفت بلدة صفد البطيخ، في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان"، فيما أشارت إلى "تعرض الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان لقصف مدفعي (إسرائيلي) معاد".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، وسّعَت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً بريّاً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و102 قتيل و13 ألفاً و819 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الخميس.

ويوميّاً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقارّ استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وفيما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.