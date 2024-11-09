ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قال المسؤول الرئاسي الذي طلب عدم كشف هويته قوله "أؤكد ذلك"، مشيراً إلى أن ما ورد في تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي بهذا الشأن الأربعاء صحيح.

ولعب ماسك، أغنى رجل في العالم، دوراً مهماً ورئيسياً في حملة الجمهوريين، إذ أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية للمساعدة في انتخاب ترمب، فيما صرح الأخير بأنه يعتزم إشراك ماسك بدور استشاري في حكومته المقبلة.

كما أكد مصدر أوكراني رفيع آخر لوكالة الصحافة الفرنسية أن ماسك كان حاضراً شخصياً مع ترمب في أثناء إجراء المكالمة، وقال إن ماسك "لم يكن على الخط، ترمب أعطاه الهاتف. كانا معاً في مكان ما".

وأضاف أن "زيلينسكي شكر (ماسك) على ستارلينك، وتحدثا لفترة وجيزة"، في إشارة إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المتاحة للقوات الأوكرانية.

ولفت المصدر إلى أن "المحادثة الرئيسية كانت بالطبع مع ترمب"، كاشفاً أنه وزيلينسكي "لم يناقشا أي شيء جوهري، كانت مجرد محادثة ترحيب".

وصرح زيلينسكي في وقت سابق بأنه أجرى مكالمة "ممتازة" مع ترامب اتفقا خلالها على "الحفاظ على حوار وثيق" و"تعزيز تعاوننا"، دون أي ذكر لماسك.