سياسة
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إعلام النظام السوري يعلن إصابة عسكريين بغارات إسرائيلية على حلب وإدلب
قالت وسائل إعلام النظام السوري، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منطقة السفيرة بريف حلب ومدينة سراقب شرقي إدلب، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين.
إعلام النظام السوري يعلن إصابة عسكريين بغارات إسرائيلية على حلب وإدلب
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي سابق على سوريا. / صورة: AA
9 نوفمبر 2024

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة 00:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرقي حلب، مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وذكرت الهيئة أن أصوات دوي الانفجارات التي سُمعت في محيط مدينة السفيرة ناجمة عن استهداف القصف الإسرائيلي مجمع البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة لجيش النظام السوري.

ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا، تزعم أنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاطاً عسكرية تابعة للنظام السوري.

وتتزامن الغارات على سوريا مع حرب إبادة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعت نطاق الإبادة عبر حرب متواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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