سياسة
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26 قتيلاً في انفجار يهز محطة للسكك الحديدية في جنوب غربي باكستان
قُتل 26 شخصاً على الأقل وأصيب عديدون جراء انفجار في محطة للسكك الحديدية بجنوب غربي باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حسبما ذكرت الشرطة.
26 قتيلاً في انفجار يهز محطة للسكك الحديدية في جنوب غربي باكستان
مسؤولون أمنيون يفحصون موقع محطة السكة الحديد في كويتا، جنوب غربي باكستان، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.  / صورة: AP
9 نوفمبر 2024

وقال محمد أكرم أحد مسؤولي الشرطة المحلية لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "حتى الآن قُتل 26 شخصاً وأصيب 46 آخرون".

وفي وقت سابق قال مسؤول كبير في الشرطة المحلية، محمد بلوش، إنه يبدو أنه تفجير انتحاري، وأضاف أن الانفجار ضرب مكتب تذاكر في المحطة في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع عندما كان القطار على وشك مغادرة المحطة إلى بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا.

وصلت فرق الشرطة والإنقاذ بسرعة إلى مكان الحادث حيث نُفذت تدابير الطوارئ في مستشفى كويتا المدني، مع أطباء إضافيين وموظفي دعم لمساعدة الضحايا.

وشهدت باكستان 785 هجوماً إرهابياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ما أسفر عن مقتل 951 شخصاً وإصابة 966 آخرين، مما يعكس مستوى مرتفعاً باستمرار من العنف في جميع أنحاء البلاد، وفق تقرير صادر عن معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن، وهو مركز أبحاث مقره إسلام آباد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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