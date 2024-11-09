ووافقت لجنة العقوبات على السودان التابعة لمجلس الأمن على اقتراح أمريكي قُدّم في نهاية أغسطس/آب الماضي، بـ"فرض حظر على السفر الدولي وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله".

ويشار إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها بالإجماع، فيما قال دبلوماسيون إن روسيا أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت مزيداً من الوقت لدراسة المقترح. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد ندد قبل أيام بالهجمات على المدنيين من قِبل قوات الدعم السريع، فيما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.

تزامناً مع ذلك، أدانت شبكة أطباء السودان الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على منطقة الهلالية وممارسة ما وصفته بأعمال "القتل والنهب ضد المدنيين العزل"، وطالبت المنظمات الأممية بفتح جسر إنساني وإجلاء المدنيين من المنطقة.

كما اتهمت الشبكة الدعم السريع بنهب وسرقة الصيدليات ومستشفى منطقة الهلالية في ولاية الجزيرة ومنع الكوادر الطبية من إسعاف المصابين.

وأفادت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء بأن عدد الوفيات يرتفع بوتيرة سريعة وأنّ "بعض المحتجزين فقدوا أرواحهم جراء اضطرارهم إلى تناول حبوب قمح ملوثة، أو شرب مياه غير صالحة"، وأنّ آخرين "يعانون من إسهالات مائية ويُشتبه في إصابتهم بالكوليرا، ولا تتوفر لهم أي رعاية طبية".

وأمس الجمعة اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بالتسبّب بمقتل 120 مدنياً في ولاية الجزيرة خلال يومين، وذلك قتلاً أو بسبب الحصار الذي تفرضه على مدينة الهلالية في الولاية منذ أسبوعين. في حين أوردت قوات الدعم السريع شبه العسكرية أن أكثر من 60 مدنياً قُتلوا وأُصيب المئات في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين في شمال دارفور.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بولاية الجزيرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بقوات الدعم أبو عاقلة كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه إلى الجيش.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

والاثنين، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوشوا) في بيان بـ"نزوح نحو 135400 شخص (27081 أسرة) من مناطق مختلفة بولاية الجزيرة إثر موجة من العنف المسلح والهجمات على أكثر من 30 قرية وبلدة في أجزاء من الولاية منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول".

بالإضافة إلى ولاية الجزيرة تصاعد العنف أيضاً في ولاية شمال دارفور غربي البلاد، حيث قُتل يوم السبت الماضي 12 شخصاً بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.