سياسة
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الخارجية التركية تُدين بشدة التفجير الإرهابي في باكستان
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بأشد العبارات التفجير الإرهابي في محطة قطارات بمدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
الخارجية التركية تُدين بشدة التفجير الإرهابي في باكستان
أعربت تركيا عن تضامنها مع باكستان التي تتعرض باستمرار لهجمات إرهابية. / صورة: TRT Arabi
9 نوفمبر 2024

وقدمت الوزارة في بيان تعازيها للشعب الباكستاني، راجية الشفاء العاجل للجرحى. وأكدت استمرار تضامن تركيا مع باكستان في مكافحة الإرهاب.

وقُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً وأُصيب 46 بجروح في وقت مبكر من صباح اليوم السبت جراء التفجير في محطة القطارات بمدينة كويتا بإقليم بلوشستان، وفق حصيلة أولية.

وفي وقت سابق قال مسؤول كبير في الشرطة المحلية، محمد بلوش، إنه يبدو أنه تفجير انتحاري، وأضاف أن الانفجار ضرب مكتب تذاكر في المحطة في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع عندما كان القطار على وشك مغادرة المحطة إلى بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا.

وشهدت باكستان 785 هجوماً إرهابياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ما أسفر عن مقتل 951 شخصاً وإصابة 966 آخرين، مما يعكس مستوى مرتفعاً باستمرار من العنف في جميع أنحاء البلاد، وفق تقرير صادر عن معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن، وهو مركز أبحاث مقره إسلام آباد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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