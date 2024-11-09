سياسة
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أمينة أردوغان تطالب بالمساواة بين الجنسين والعدالة في قطاع التكنولوجيا
أكدت السيدة الأولى، أمينة أردوغان، الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في المجتمع، وأهمية تبني نهج قائم على العدالة في مجال التكنولوجيا.
أمينة أردوغان تطالب بالمساواة بين الجنسين والعدالة في قطاع التكنولوجيا
عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، خلال خطابها في القمة الدولية للمرأة والعدالة / صورة: AA
9 نوفمبر 2024

وفي خطابها يوم الجمعة خلال "القمة الدولية للمرأة والعدالة" بنسختها السادسة في إسطنبول، شددت أردوغان على أن "النساء هن نصف الإنسانية"، وأعربت عن أملها في أن تفتح القمة "أبواب أمل جديدة" للنساء في جميع أنحاء العالم.

وسلط حفل الاستقبال، الذي نظمته "جمعية المرأة والديمقراطية في تركيا" (KADEM) تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والمرأة"، الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والأعمال.

وأشارت أردوغان إلى نتائج أبحاث حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي، والذي يُطور دون إشراف أخلاقي، على تعميق الظلم الاجتماعي، وأكدت أن النساء هن الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي السلبية.

واستشهدت السيدة الأولى بتقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى أن تمثيل المرأة في تصميم الذكاء الاصطناعي لا يزال نحو 20%، ما يؤكد الحاجة إلى التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا، وأكدت أن التكنولوجيا وحدها لا يمكن أن تضمن مستقبلاً مشرقاً للبشرية ما لم تكن مرتبطة بالعدالة.

وأضافت: "النساء لسن فقط نصف المجتمع بل نصف الإنسانية، مثل أنه من المستحيل لطائر أن يطير بجناح واحد، فإن النظام الذي يجري فيه تهميش النساء لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح".

ودعت أردوغان الرجال والنساء للعمل معاً على قدم المساواة، مشيرة إلى أن التاريخ مليء بالأفكار التي شكلت الإنسانية بغض النظر عن الجنس، كما تقدمت سيدة تركيا الأولى بتحية خاصة للنساء الفلسطينيات اللاتي يواصلن الإسهام في مجتمعاتهن على الرغم من الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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