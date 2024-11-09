وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان السبت، إن "هجمات تشويش صدرت من منطقتي هايجو وكايسونج في كوريا الشمالية، وطالت مناطق في البلاد".

وأشار البيان إلى أن "هجمات التشويش هذه أثرت في حركة السفن والطائرات"، داعية السفن والطائرات المدنية التي تستخدم البحر الأصفر وأجواءه إلى توخي الحذر، بينما أكد عدم تأثر العمليات العسكرية جراء هذه الهجمات، التي دعا كوريا الشمالية إلى وقفها.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان كوريا الجنوبية إطلاق جارتها الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.

وحذر مراقبو الأمن السيبراني في كوريا الجنوبية من احتمال شن بيونغ يانغ هجمات إلكترونية، ودعوا الشركات والمؤسسات المحلية إلى تعزيز استعداداتها لحماية البيانات.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً جديداً من طراز "هواسونغ-19"، يُعتقد أنه أطول صاروخ باليستي عابر للقارات جرى إطلاقه حتى الآن، باتجاه بحر اليابان.