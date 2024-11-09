سياسة
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الخارجية القطرية: أخطرنا الأطراف بتعليق الوساطة حال عدم التوصل إلى اتفاق
أكد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن التقارير المتداولة حول انسحاب قطر من وساطة وقف إطلاق النار في غزة "ليست دقيقة"، مشيراً إلى إخطار الأطراف قبل 10 أيام بتعليق جهود الدوحة حال عدم الوصول إلى اتفاق.
الخارجية القطرية: أخطرنا الأطراف بتعليق الوساطة حال عدم التوصل إلى اتفاق
متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري / صورة: AA
9 نوفمبر 2024

وقال الأنصاري في بيان نشرته الخارجية القطرية عبر منصة إكس، إن "التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة"، مشيراً إلى أن قطر أخطرت الأطراف في أثناء المحاولة الأخيرة للوصول إلى اتفاق "بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة".

وأفاد الأنصاري في البيان بأن قطر "ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين".

وفي السياق، شدد المسؤول القطري على أن قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في "ابتزازها".

وأضاف: "شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع من التزامات جرى الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أسباب سياسية ضيقة".

وجدد المتحدث "التأكيد على التزام قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على "مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر".

في الصدد ذاته، أكد الأنصاري أن "التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة"، موضحاً أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية".

ولفت إلى "هذه القناة (مكتب حماس) حققت وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي".

وشدد الأنصاري في ختام تصريحه على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وعلى الرغم من تواصل جهود الوساطة بقيادة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بغزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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