سياسة
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"الحوثي" تعلن تعرّض مدينة صنعاء لـ3 غارات أمريكية-بريطانية
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم السبت، شن 3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة صنعاء، وذلك في أعقاب "غارتين أخريين أمس الجمعة على محافظة الحديدة".
"الحوثي" تعلن تعرّض مدينة صنعاء لـ3 غارات أمريكية-بريطانية
جماعة الحوثي اليمنية تعلن إسقاط طائرة من طراز MQ9 في محافظة الجوف / صورة: Reuters
9 نوفمبر 2024

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل أن "3 غارات أمريكية-بريطانية استهدفت منطقتي النهدين والحفاء في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن حتى الساعة 19:00 تغ.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف غارتين أمريكيتين-بريطانيتين لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما يقابَل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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