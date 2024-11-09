سياسة
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ضمن الانتقال السلمي للسلطة.. بايدن وترمب يجتمعان الأربعاء في البيت الأبيض
أعلن البيت الأبيض الأمريكي السبت أن الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس المنتخب دونالد ترمب، سيلتقيان الأربعاء المقبل في البيت الأبيض بدعوة من بايدن.
ضمن الانتقال السلمي للسلطة.. بايدن وترمب يجتمعان الأربعاء في البيت الأبيض
تُعقد مثل هذه اللقاءات بصورة تقليدية في الولايات المتحدة، بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس المنتخب حديثاً / صورة: AP
9 نوفمبر 2024

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إنه بناء على دعوة من بايدن، سيُعقد لقاء بينه وبين الرئيس المنتخب ترمب، الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي (GMT-5) الأربعاء المقبل.

وذكرت جان بيير "بدعوة من الرئيس بايدن، سيجتمع هو والرئيس المنتخب ترمب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء"، وأنه سيجري إعلان مزيد من التفاصيل حول اللقاء في الأيام المقبلة.

وتُعقد مثل هذه اللقاءات بصورة تقليدية في الولايات المتحدة، بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس المنتخب حديثا.

ويمثل ذلك جزئياً بداية الانتقال السلمي للسلطة في "الديمقراطية الأمريكية". إلا أنه بعد خسارته الانتخابات عام 2020 لم يعقد ترمب مثل هذا اللقاء مع بايدن الذي فاز في الانتخابات حينها.

من المقرر أن يبدأ ترمب مهام منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد فوزه على كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وحصل ترمب على 295 صوتاً في المجمع الانتخابي على الأقل، وهو أعلى بكثير من 270 صوتاً المطلوبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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