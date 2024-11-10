وأفادت الوزارة في بيان بأن غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل أدت الى 20 شهيداً، بينهم 11 في بلدة الكنيسة، إضافة إلى 14 جريحاً.

وفي الجنوب، أعلنت الصحة اللبنانية أن غارات شنتها طائرات الاحتلال على بلدة "دير قانون رأس العين"، بقضاء صور، أدت إلى مقتل 6 عناصر من كشافة الرسالة الإسلامية (متطوعون بعمليات الإسعاف والدفاع المدني)، ومسعف من جمعية "الهيئة الصحية الإسلامية" (جمعية خيرية).

وأضافت الوزارة أن الغارات على البلدة ذاتها أدت إلى مقتل أحد المدنيين، وإصابة 12 آخرين بجروح (لم تحدد مدى خطورتها).

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال، بصور، أدت إلى "سقوط 3 جرحى" من عناصر "كشافة الرسالة الإسلامية".

من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "5 عناصر من كشافة الرسالة الإسلامية، قُتلوا في غارة استهدفتهم ببلدة حناوية" في صور، دون تقديم تفاصيل أخرى بالخصوص.

وباتت الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الدفاع المدني والطواقم الطبية في لبنان أمراً متكرراً في الفترة الأخيرة رغم أن عديداّ من الاتفاقيات الدولية يجرم ذلك.

وفي تطورات أخرى، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عناصر الدفاع المدني بمؤازرة الجيش "تمكنوا من سحب 3 جثث لشهداء من بلدة جبال البطم" ارتقوا جراء غارة جوية إسرائيلية على قضاء صور.

وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب)، أُصيب مزارع بجروح طفيفة وشظايا بكتفه جراء قذائف مدفعية للجيش الإسرائيلي في أثناء قطفه أشجار الزيتون في بلدة رميش.

فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على حي الميدان بمدينة النبطية مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته "أدت إلى إصابة 12 شخصاً بجروح".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، ووسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه. ​​​​​​​

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وفيما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​