سياسة
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هجوم أمريكي-بريطاني على أهداف للحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن
أفادت قناة المسيرة التليفزيونية التابعة لجماعة الحوثي اليوم الأحد أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران ومناطق أخرى.
هجوم أمريكي-بريطاني على أهداف للحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن
مسؤول دفاعي: الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد الحوثيين في اليمن. / Others
10 نوفمبر 2024

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وسكان إن نحو تسع غارات استهدفت صنعاء وضواحيها ومحافظة عمران، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شن مقاتلات أمريكية غارات جوية عدة ليل السبت على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وقال مسؤول دفاعي أمريكي للوكالة الفرنسية إن الأسلحة كانت تُستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

بدورها نقلت شبكة CNN عن مسؤول دفاعي أمريكي أن المنشآت كانت تحتوي على أسلحة تقليدية متطورة تُستخدم في استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة استخدمت طائرات مقاتلة لتنفيذ الهجوم.

والشهر الماضي، أفادت الشبكة بأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة في خضمّ حرب إسرائيل في غزة ومع حزب الله في لبنان. وتشمل القوات الأمريكية في المنطقة مجموعة حاملة طائرات، وعدة مدمرات صواريخ موجهة إضافية، ومجموعة جاهزة للإنزال البرمائي، ووحدة استكشاف بحرية ومجموعة واسعة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والهجومية.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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