سياسة
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أردوغان: سنكمل الحزام الأمني على حدودنا ونقطع الاتصال بين تنظيمات الإرهاب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا ستكمل في الفترة المقبلة الحلقات الناقصة للحزام الأمني على حدودها الجنوبية.
أردوغان: سنكمل الحزام الأمني على حدودنا ونقطع الاتصال بين تنظيمات الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم إحياء الذكرى 86 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. / صورة: AA
10 نوفمبر 2024

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فاعلية أقيمت في العاصمة أنقرة لإحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك (10 نوفمبر/تشرين الثاني 1938).

وقال أردوغان: "أحبطنا بقدر كبير محاولة تطويق بلادنا من حدودها الجنوبية من خلال العمليات التي نفذناها والمناطق الآمنة التي أنشأناها".

وأضاف: "سنكمل في الفترة المقبلة الحلقات الناقصة للمنطقة الآمنة التي أنشأناها على طول حدودنا"، وأوضح أن تركيا ستقطع بذلك أي اتصال بين التنظيمات الإرهابية وحدود البلاد.

وتابع: "بالتالي سنعطل إلى الأبد اللعبة المستمرة منذ 40 عاماً التي يمارسها الإمبرياليون وعملاؤهم في منطقتنا، الذين يوجهون خريطة الطريق السياسية والاقتصادية لبلادنا كما يحلو لهم من خلال التنظيمات الإرهابية".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها درع الفرات في 2016، وغصن الزيتون عام 2018، ونبع السلام 2019، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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