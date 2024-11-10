ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت يوم أمس واليوم الأحد، 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء أسرى سابقون.

وأوضحت أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين وطوباس (شمال) وبيت لحم (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط)، ورافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت أكثر من 11 ألفاً و600، من الضفة بما فيها القدس.

وفجر الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بعيد اقتحام قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية وبلدات وقرى في بيت رام الله وبيت لحم.

اقتحام الأقصى وقطع أشجار الزيتون

كما اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "293 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية".

وفي السياق، ذكر رئيس بلدية نحالين، جمال نجاجرة، أن مجموعة مستوطنين من مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي البلدة وبلدات مجاورة، اقتحموا منطقة عين فارس، غرب بلدة نحالين. وأضاف أنهم "قطعوا السياج المحيط بأحد الأراضي، وأقدموا على قطع نحو 40 شجرة زيتون وعنب ولوز".

وبيّن نجاجرة أن أراضي البلدة تتعرض لهجمات مستوطنين بشكل متكرر، وجرى قطع نحو 120 شجرة، منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ولفت إلى أن "تلك الهجمات تجري بدعم وحماية جيش الاحتلال".

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 780 قتيلاً، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي بغزة عن أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.