وذكرت الهيئة في بيان أن "الأسير محمد سليمان أحمد غانم (29 عاماً)، من بلدة عنبتا قضاء طولكرم، والمعتقل منذ 31 أغسطس/آب 2023 يعاني من مرض بالأعصاب، ويتعرض أحياناً لدوخة وإغماء لنصف ساعة كاملة".

وأوضحت أن "غانم يعاني أو جاعاً شديدة بركبته اليسرى، بسبب الضرب والتنكيل الذي تعرض له داخل السجن، وخسر من وزنه ما يقارب 45 كيلوغراماً".

كما أفادت بأن أسيراً آخر هو "محمود عبد العزيز سويطي (50 عاماً)، من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ عام 2007، يعاني من مرض السكايبوس (الجرب) منذ حوالي 4 شهور"، مشيرة إلى أنه لا يتلقى أي نوع من العلاج من عيادة السجن، ولا يملك أي ملابس أو أغطية شتوية.

ولفتت كذلك إلى أن "الأسير رأفت سالم (35 عاماً)، من بلدة دير العسل جنوب الخليل (بالضفة الغربية) ، المعتقل بتاريخ في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعاني من حساسية بالدم وديسكات في ظهره، بالإضافة إلى معاناته من ضغط الدم".

وأوضحت أن "سالم" لم يُعرض على عيادة سجن النقب، ولا يقدم له أي علاج، وخسر من وزنه حتى اليوم 25 كيلوغراماً تقريباً".

وتابعت "هيئة الأسرى" أن "الأسير أحمد رائد عبد الرحيم صوص (24 عاماً)، من بلدة عنبتا بطولكرم (شمال غرب الضفة)، والمعتقل منذ 29 أغسطس/آب 2023، يعاني من ديسكات (آلام مفاصل) بالظهر، ولا يستطيع السير على قدمه اليسرى". وذكرت أنه كان من المفروض أن يخضع صوص لعملية قبل الاعتقال، لكن اعتقاله حال دون ذلك.

وعادة ما تنقل هيئة شؤون الأسرى والمحررين أخبار المعتقلين عن طريق محاميهم الذين يزورونهم في السجون كلما سمحت بذلك السلطات الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين تعكس "سياسة الإهمال الطبي والتجويع التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليعيش الأسرى منذ ذلك الحين، أبشع المراحل مع سجانيهم".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، لا سيما في "سدي تيمان" سيئ الصيت جنوبي إسرائيل.

ويصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل إلى 11 ألفاً و600، دون معتقلي قطاع غزة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

واعتقل الاحتلال منذ بدء عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول بالعام الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.