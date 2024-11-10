وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة تليغرام: "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق". وأضافت أن المعلومات تشير إلى أن "العدوان استهدف بناء سكنياً ما أسفر عن عدد من ‏الشهداء والإصابات"، دون ذكر عدد محدد.

ولم يصدر تعقيب فوري من الاحتلال الإسرائيلي الذي عادة ما يلتزم الصمت بشأن غاراته المتكررة على سوريا.

لكن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ادّعى سابقاً في منشور عبر منصة إكس، مهاجمة مستودعات أسلحة ومقار يستخدمها "حزب الله" اللبناني في سوريا.

ومنذ 2011، تشن إسرائيل بين الحين والآخر هجمات في سوريا على نقاط عسكرية تابعة للنظام ومواقع لجماعات تزعم بأنها مدعومة من إيران.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامناً مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسّعت نطاق الإبادة عبر حرب متواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.