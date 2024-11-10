سياسة
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ترمب يهاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ماذا دار بينهما؟
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا خلالها الحرب في أوكرانيا.
ترمب يهاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ماذا دار بينهما؟
واشنطن بوست: ترمب يدعو بوتين في مكالمة هاتفية لعدم التصعيد بأوكرانيا / صورة: AP
10 نوفمبر 2024

وذكرت الصحيفة في خبرها الذي نقلته عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الاتصال أجري بين الجانبين يوم الخميس الماضي، وفيه أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة لديها "وجود عسكري كبير في أوروبا".

ودعى ترمب حسب الصحيفة بوتين إلى عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، فيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي فوري من ترمب أو من الجانب الروسي حول ما أوردته الصحيفة.

وخلال حملته الانتخابية، قال ترمب، إن بإمكانه إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا "مباشرة" بعد انتخابه، "خلال يوم واحد"، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترمب تحدث أيضاً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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