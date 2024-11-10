سياسة
2 دقيقة قراءة
هولندا.. الشرطة تفرّق بالقوة مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمستردام وتعتقل عشرات
فرّقت الشرطة الهولندية الأحد، بالقوة مظاهرة في العاصمة أمستردام رافضة لربط أحداث الشغب التي فجرها مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي بالجماهير المؤيدة لفلسطين.
هولندا.. الشرطة تفرّق بالقوة مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمستردام وتعتقل عشرات
الشرطة الهولندية تعتقل أكثر من 100 شخص خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أمستردام / صورة: AA
10 نوفمبر 2024

وخرج مئات في مظاهرة أعربوا فيها عن رفضهم لطريقة تعاطي بعض وسائل الإعلام ومحاولتها ربط أحداث الشغب التي أعقبت مباراة فريقي "أياكس" الهولندي و"مكابي تل أبيب" الإسرائيلي، بالجماهير الداعمة لفلسطين.

ورغم قرار السلطات المحلية حظر المظاهرات، تجمع المحتجون في ميدان "دام" وسط المدينة للتعبير عن رفضهم لربط الأحداث المذكورة بالفلسطينيين ووصفها بأنها معادية للسامية.

وتدخلت الشرطة، بعد تحذيرها للمحتجين، بالهراوات ضد الحشود المتجمعة في الميدان التي ألقت شعارات مؤيدة لفلسطين ومنددة بموقف هولندا، ما تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين.

وعقب تفريق المحتجين، اعتقلت الشرطة أكثر من مئة من المتظاهرين، بما في ذلك عضو مجلس مدينة أمستردام، جازي فيلدهويزن.

وبعد مباراة جرت الخميس، بين فريقي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي وأياكس أمستردام الهولندي، انتهت بنتيجة 5-0 لصالح الأخير، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو الفريق الإسرائيلي ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام، واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us