وخرج مئات في مظاهرة أعربوا فيها عن رفضهم لطريقة تعاطي بعض وسائل الإعلام ومحاولتها ربط أحداث الشغب التي أعقبت مباراة فريقي "أياكس" الهولندي و"مكابي تل أبيب" الإسرائيلي، بالجماهير الداعمة لفلسطين.

ورغم قرار السلطات المحلية حظر المظاهرات، تجمع المحتجون في ميدان "دام" وسط المدينة للتعبير عن رفضهم لربط الأحداث المذكورة بالفلسطينيين ووصفها بأنها معادية للسامية.

وتدخلت الشرطة، بعد تحذيرها للمحتجين، بالهراوات ضد الحشود المتجمعة في الميدان التي ألقت شعارات مؤيدة لفلسطين ومنددة بموقف هولندا، ما تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين.

وعقب تفريق المحتجين، اعتقلت الشرطة أكثر من مئة من المتظاهرين، بما في ذلك عضو مجلس مدينة أمستردام، جازي فيلدهويزن.

وبعد مباراة جرت الخميس، بين فريقي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي وأياكس أمستردام الهولندي، انتهت بنتيجة 5-0 لصالح الأخير، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو الفريق الإسرائيلي ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام، واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.