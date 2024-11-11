سياسة
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هجمات قياسية بالمسيّرات بين أوكرانيا وروسيا وكييف تنفّذ أكبر هجوم على موسكو
تبادلت روسيا وأوكرانيا، الأحد، هجمات قياسية بطائرات مسيّرة خلال الليل، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط ما مجموعه 70 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا، 34 منها استهدفت العاصمة موسكو.
هجمات قياسية بالمسيّرات بين أوكرانيا وروسيا وكييف تنفّذ أكبر هجوم على موسكو
جندي روسي يُطلق مسيّرة تحمل قنبلة نحو موقع أوكراني / صورة: AP
11 نوفمبر 2024

وأعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن "روسيا أطلقت الليلة الماضية 145 مسيّرة من طراز شاهد وطائرات مسيّرة هجومية أخرى ضد أوكرانيا"، داعياً شركاء كييف الغربيين إلى زيادة الإمدادات للمساعدة في حماية أجواء البلاد.

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما مجموعه 70 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا بين الساعة الرابعة والسابعة ت.غ الأحد.

وذكرت الوزارة أنّ من بين المسيّرات 34 طائرة بلا طيار أُسقطت في أجواء منطقة موسكو، في أكبر هجوم من نوعه يستهدف العاصمة منذ بدء الهجوم الروسي مطلع العام 2022.

وأشار زيلينسكي في كلمته المسائية إلى أن الهجوم الذي حاولت أوكرانيا شّنه بالمسيّرات على موسكو ويعد الأكبر الذي استهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب.

"هجوم ضخم"

وأعلنت روسيا الأحد أيضاً أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث تسارع في الأسابيع الأخيرة تقدم الجيش أمام قوات أوكرانية تفتقر إلى العدد والعتاد.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن قواتها "حررت بلدة فولكتشنكا" الواقعة على مسافة نحو 5 كيلومترات من مدينة كوراخوفيه الصناعية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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