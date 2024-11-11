سياسة
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تحذير جوي في عموم أوكرانيا.. وروسيا تعلن إحباط محاولة لخطف هليكوبتر
أطلقت السلطات الأوكرانية تحذيراً من هجمات جوية روسية في عموم أنحاء البلاد، بعد إعلانها مقتل 6 أشخاص على الأقل في ضربات شنّتها موسكو في جنوب البلاد، فيما تحدثت وكالات أنباء روسية عن إحباط محاولة خطف طائرة هليكوبتر ونقلها إلى أوكرانيا.
تحذير جوي في عموم أوكرانيا.. وروسيا تعلن إحباط محاولة لخطف هليكوبتر
حطام طائرة مسيرة بجوار سيارة محترقة بعد هجوم بالمسيرات قرب العاصمة الروسية موسكو / صورة: AFP
11 نوفمبر 2024

وأوردت القوات الجوية الأوكرانية في منشور عبر تليغرام، في وقت مبكر الاثنين، "انتباه! خطر صواريخ في عموم أوكرانيا! إقلاع طائرات ميغ-31ك"، إضافة إلى توجه قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف تو-95 نحو أجواء البلاد.

وكانت السلطات المحلية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أن هجمات ليلية روسية على مدينتي ميكولاييف وزابوريجيا أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد أن وضعت القوات الجوية الأوكرانية البلاد بأكملها في حالة تأهب لهجمات جوية عقب شن روسيا ضربات صاروخية.

وقال شهود من رويترز إنهم سمعوا دوي انفجارات في كييف فيما بدا أنه أصوات أنظمة دفاع جوي تعمل، كما انقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة بعد تقارير إعلامية أوكرانية تحدثت عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بسبب الهجوم.

من جهتها، أعلنت روسيا إسقاط 34 طائرة مسيرة في أجواء منطقة موسكو، في أكبر هجوم يستهدف العاصمة منذ بدء العملية العسكرية مطلع عام 2022.

كما ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الاثنين، نقلاً عن الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن الجهاز أحبط محاولة من كييف للتخطيط لخطف طائرة هليكوبتر تُستخدم في الحرب الإلكترونية ونقلها إلى أوكرانيا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي أن روسيا تلقت خلال العملية معلومات ساعدت القوات الروسية على قصف مواقع تابعة للقوات الجوية والبرية الأوكرانية.

وشنّت روسيا وأوكرانيا عدداً قياسياً من الهجمات المتبادلة بمسيّرات ليل السبت-الأحد، فيما أعلن الكرملين أنه يرى "إشارات إيجابية" في موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب حول رغبته في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد بأن ترمب تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص عدة على اطلاع على المكالمة، لم يكشفوا هوياتهم، أن ترمب ذكّر بوتين بالوجود العسكري الأمريكي الكبير في أوروبا، وقالوا إن ترمب أعرب أيضاً عن اهتمامه بإجراء مزيد من المحادثات للبحث عن "حل للحرب في أوكرانيا قريباً".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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