وقالت القناة اليمنية إن مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال صنعاء تعرضت لـ7 غارات جوية، فيما تعرضت منطقة الرحبة في مديرية الصفراء في محافظة صعدة لغارتين.

كما أعلنت جماعة الحوثي باليمن، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن، فجر الاثنين، 9 غارات على محافظتي عمران وصعدة شمالي البلاد.

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة البث العبرية باندلاع حرائق ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقة "بيت شيمش" غرب القدس إثر اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت غرب القدس خلال اعتراض صاروخ قادم من اليمن.

وأمس الأحد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" شن مقاتلات أمريكية غارات جوية عدة ليل السبت على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة لجماعة الحوثي.

وفجر أمس الأحد، قالت قناة المسيرة إن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 4 غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وغارة على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء، كما استهدف بغارتين مديرية سفيان بمحافظة عمران.

واضافت القناة أن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت مساء السبت، ثلاث غارات على منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين بالعاصمة. والجمعة، قصفت طائرة مسيرة مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفقاً للقناة.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.