سياسة
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الاحتلال يقرر توسيع غزوه البري لجنوب لبنان.. و18 قتيلاً في قصف بعلبك الهرمل
وافق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأحد، على خطط لتوسيع الغزو البري بجنوبي لبنان، وذلك رغم تحذيرات دولية من تداعيات مثل هذه الخطوة، فيما قُتل 18 شخصاً وأُصيب 8 آخرون في غارات إسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.
الاحتلال يقرر توسيع غزوه البري لجنوب لبنان.. و18 قتيلاً في قصف بعلبك الهرمل
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان / صورة: AA
11 نوفمبر 2024

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن آلاف الجنود النظاميين والاحتياطيين سيشاركون في الخطط الجديدة، موضحة أنها تشمل "توسيع المناورة البرية (الغزو) إلى مناطق جديدة في جنوب لبنان يعمل فيها حزب الله".

وزعمت أن هذه الخطوة "تهدف إلى تعزيز الإنجازات العسكرية"، مضيفة أن هذا التطور "يأتي في وقت حساس من المفاوضات حول وقف إطلاق النار مع لبنان".

وأوضحت الهيئة أن من بين القتلى "أربعة شهداء قضوا في مزرعة سجد في بلدة زغرين، وخمسة شهداء في بلدة القصر ضمن قضاء الهرمل".

وفي مدينة بعلبك، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى من طابقين في حي آل اللقيس، وتولت فرق الدفاع المدني إخماد النيران، فيما عملت جرافات بلدية بعلبك فتح الطريق وإزالة الركام".

كما شن الطيران الاحتلال غارة على مبنى في بلدة سرعين التحتا بقضاء بعلبك، أدت إلى "استشهاد مواطن وإصابة أربعة"، فيما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة السعيدة غرب بعلبك، دون وقوع إصابات.

وأوضحت أن "العدو (الإسرائيلي) ارتكب مجزرة في بلدة بدنايل غربي بعلبك، حصيلتها استشهاد 4 مواطنين، وجرح 3"، كما ارتكب طيران الاحتلال "مجزرة أخرى باستهدافه منزل المواطن نضال الحاج حسن، مما أدى إلى استشهاده مع زوجته وابنتيهما، وإصابة ابنهما".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل عدواناً على لبنان "هو الأعنف والأوسع" منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل أكثر من عام، مما أسفر عن 3 آلاف و189 قتيلاً و14 ألفاً و78 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق رصد الأناضول بيانات لبنانية رسمية حتى مساء السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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