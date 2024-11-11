جاء ذلك في كلمة مصورة نُشرت اليوم الاثنين الموافق ليوم التشجير الوطني في تركيا، متمنياً أن يكون 11 نوفمبر/تشرين الثاني يوماً مفيداً لتركيا والأمة التركية والبيئة.

وأوضح أردوغان: "نقول حتى لو كنت تعلم أن نهاية العالم ستأتي غداً، فازرع الغرسة التي لديك في الأرض. نحن أبناء هذه الحضارة".

وأكمل: "لا ننظر إلى غاباتنا باعتبارها ميراثاً من أسلافنا وحسب، بل باعتبارها أمانة لأجيالنا القادمة، ومن أجل نشر هذا الفهم في مجتمعنا، وخصوصاً بين الأجيال الشابة، أعلنا 11 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوماً وطنياً".

وقال أردوغان: "يوم التشجير هو جعل تركيا دولة خضراء زمردية، ولضمان مستقبل أجيالنا القادمة نعمل بكل قوتنا لترك أفضل بلاد للأجيال القادمة في جميع النواحي".

وشدد على أنه مع حملة التشجير التي انطلقت تحت شعار "التنفس للمستقبل"، زُرع أكثر من 7 مليارات غرسة في التربة وزادت مساحة الغابات بنسبة 12% لتصل إلى 23.4 مليون هكتار.

وتابع: "اليوم نحتل المرتبة الأولى في أوروبا والرابعة على مستوى العالم في جهود التشجير، وفي العام الماضي وبمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا أنشأنا غابات الجمهورية في 81 ولاية تحت شعار التنفس من أجل الجمهورية".

وأردف: "هذا العام موضوع خطتنا متعلق بما يجري في فلسطين منذ أكثر من عام، وحددنا الغراس التي سنزرعها اليوم باسم نفس للمستقبل، نفس للإنسانية، للفت الانتباه مرة أخرى إلى الإبادة الجماعية وصرخات المظلومين من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف أن هذا "سيكون أملاً ضد كل القمع والمجازر والإبادة الجماعية والاعتداءات اللاإنسانية التي تظلم آفاق الإنسانية، وستبقى غراسنا حية في ذكرى الذين فقدوا أرواحهم في كل بقاع العالم البريئة، وخصوصاً إخواننا الذين استشهدوا في غزة".

وختم بالقول: "أدعوكم مواطنينا الكرام إلى زراعة شتلات في نقاط زراعتها في كل أنحاء بلادنا، أهنئكم بيوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم الوطني للتشجير".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2019 اليوم الوطني للتشجير، وتحتفل تركيا كل عام بهذا اليوم وتشارك فيه المؤسسات والفاعليات التركية.