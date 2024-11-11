وقالت القناة 12 العبرية إن الجهات الأمنية في إسرائيل أوصت نتنياهو بتجنب البقاء في مواقع ثابتة أو محددة لاعتبارات أمنية. وأضافت القناة أن نتنياهو يعقد اجتماعاته في مجلس الوزراء في غرف محصنة بعد استهداف منزله في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت القناة أن الفريق القانوني لنتنياهو طالب المحكمة بتأجيل جلسات الاستماع لمدة شهرين ونصف استجابة لتعليمات الأمن الجديدة.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث العبرية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، متعلقة بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وقضية تسريب الوثائق السرية لوسائل إعلام أجنبية.

أما القضية الثالثة فهي مساعي مسؤولين في مكتبه لابتزاز ضابط بفيديو مخلّ مقابل الحصول على معلومات سرية، فيما القضية الرابعة متعلقة بمنع وزير الدفاع غالانت من دخول ديوان رئيس الوزراء بعد اندلاع الحرب.