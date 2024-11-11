سياسة
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مصادر عبرية: نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرف محصنة خوفاً من الاغتيال
أفادت مصادر عبرية، الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرف محصنة، ويتجنب البقاء في مواقع ثابتة أو محددة لفترة من الزمن.
مصادر عبرية: نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرف محصنة خوفاً من الاغتيال
يواجه رئيس الوزراء نتنياهو مجموعة من القضايا في المحاكم الإسرائيلية. / صورة: Reuters
11 نوفمبر 2024

وقالت القناة 12 العبرية إن الجهات الأمنية في إسرائيل أوصت نتنياهو بتجنب البقاء في مواقع ثابتة أو محددة لاعتبارات أمنية. وأضافت القناة أن نتنياهو يعقد اجتماعاته في مجلس الوزراء في غرف محصنة بعد استهداف منزله في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت القناة أن الفريق القانوني لنتنياهو طالب المحكمة بتأجيل جلسات الاستماع لمدة شهرين ونصف استجابة لتعليمات الأمن الجديدة.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث العبرية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، متعلقة بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وقضية تسريب الوثائق السرية لوسائل إعلام أجنبية.

أما القضية الثالثة فهي مساعي مسؤولين في مكتبه لابتزاز ضابط بفيديو مخلّ مقابل الحصول على معلومات سرية، فيما القضية الرابعة متعلقة بمنع وزير الدفاع غالانت من دخول ديوان رئيس الوزراء بعد اندلاع الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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