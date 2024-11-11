وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بوضع الولايات المتحدة في مركز صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من بيتكوين، وتعيين منظمين للأصول الرقمية.

ووفقاً لبيانات من شركة التحليل Coinmarketcap ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية، بما في ذلك بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بنسبة 3.21% خلال 24 ساعة، وتجاوزت 2.71 تريليون دولار.

ووعد ترمب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات بيتكوين المتبقية في العالم في أمريكا.

ورسّخ ترمب مكانته باعتباره المرشح الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، فيما كانت إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت خلال السنوات الأخيرة موقفاً متشدداً تجاه القطاع، إذ قادت هيئة الأوراق المالية والبورصة حملة رقابية صارمة على صناعة العملات المشفرة.