سياسة
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بدعم من ترمب.. سعر بيتكوين يتجاوز 81 ألف دولار لأول مرة
ارتفع سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى أكثر من 81 ألف دولار للمرة الأولى بدعم من تبني الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.
بدعم من ترمب.. سعر بيتكوين يتجاوز 81 ألف دولار لأول مرة
بيتكوين تتجاوز حاجز 81 ألف دولار لأول مرة. / Others
11 نوفمبر 2024

وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بوضع الولايات المتحدة في مركز صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من بيتكوين، وتعيين منظمين للأصول الرقمية.

ووفقاً لبيانات من شركة التحليل Coinmarketcap ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية، بما في ذلك بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بنسبة 3.21% خلال 24 ساعة، وتجاوزت 2.71 تريليون دولار.

ووعد ترمب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات بيتكوين المتبقية في العالم في أمريكا.

ورسّخ ترمب مكانته باعتباره المرشح الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، فيما كانت إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت خلال السنوات الأخيرة موقفاً متشدداً تجاه القطاع، إذ قادت هيئة الأوراق المالية والبورصة حملة رقابية صارمة على صناعة العملات المشفرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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