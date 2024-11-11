وكان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الاثنين، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسفير المملكة في أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير تركيا في الرياض أمر الله إيشلر.

ويرافق أردوغان في زيارته رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف جاغطاي قليج، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار.

وتأتي هذه القمة "امتداداً للقمة العربية-الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين 2023"، وفق بيان للخارجية السعودية، الأحد.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أنه من المتوقع أن تناقش القمة اتخاذ قرارات ملموسة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في قمة 2023 ووقف الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان ودول أخرى بالمنطقة.