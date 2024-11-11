وأشار الرئيس التركي في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في "القمة العربية والإسلامية غير العادية" المنعقدة في الرياض، إلى استشهاد 50 ألف فلسطيني حتى الآن، 70% منهم أطفال ونساء، في مجازر إسرائيل بغزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وتابع: "بينما تقدم حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل تعجز الدول الإسلامية عن إبداء رد فعل ما أدى إلى وصول الوضع (في غزة) إلى هذا المستوى".

وأكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية "التي من شأنها أن تجعل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تشعر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية له تكلفة".

وأردف: "علينا تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية". وأشار أردوغان إلى إرسال تركيا أكثر من 84 ألف طن من المساعدات إلى غزة حتى الآن، وأعرب عن استعدادها لإرسال المزيد عندما تزول العوائق.

كما لفت إلى أن "إسرائيل لا تطيق حتى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتترك المساعدات المرسلة تنتظر في مصر منذ أشهر".