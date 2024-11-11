سياسة
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أردوغان: الدول الإسلامية عجزت حيال مجازر إسرائيل التي تدعمها دول غربية
أرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحالة الصعبة التي آلت إليها الأوضاع في غزة إلى عجز الدول الإسلامية، على عكس دول غربية تقدم إلى إسرائيل سائر أنواع الدعم.
أردوغان: الدول الإسلامية عجزت حيال مجازر إسرائيل التي تدعمها دول غربية
الرئيس التركي يبدي استعداد بلاده لتنفيذ كل المقترحات الملموسة ضد الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
11 نوفمبر 2024

وأشار الرئيس التركي في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في "القمة العربية والإسلامية غير العادية" المنعقدة في الرياض، إلى استشهاد 50 ألف فلسطيني حتى الآن، 70% منهم أطفال ونساء، في مجازر إسرائيل بغزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وتابع: "بينما تقدم حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل تعجز الدول الإسلامية عن إبداء رد فعل ما أدى إلى وصول الوضع (في غزة) إلى هذا المستوى".

وأكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية "التي من شأنها أن تجعل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تشعر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية له تكلفة".

وأردف: "علينا تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية". وأشار أردوغان إلى إرسال تركيا أكثر من 84 ألف طن من المساعدات إلى غزة حتى الآن، وأعرب عن استعدادها لإرسال المزيد عندما تزول العوائق.

كما لفت إلى أن "إسرائيل لا تطيق حتى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتترك المساعدات المرسلة تنتظر في مصر منذ أشهر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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