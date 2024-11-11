ووفق موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصل عدد العسكريين الجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5 آلاف و325 ارتفاعاً من 5 آلاف و299 الأحد. وبذلك يكون 26 عسكرياً قد أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشير المعطيات إلى أن من بين الجرحى ألفين و420 عسكرياً أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة ارتفاعاً من ألفين و409، الأحد. وبذلك يكون 11 عسكرياً أصيبوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع إصابة بقية العسكريين، ولكن بيانات الجيش تشير إلى إصابة جنود في جنوب لبنان واستناداً إلى معطيات الجيش فإن 782 عسكرياً قتلوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 368 بالمعارك البرية منذ 27 من ذلك الشهر.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذين قتلوا وأصيبوا في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل وفي جنوب لبنان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و189 قتيلاً و14 ألفاً و78 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأحد.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.